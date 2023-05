Charmonie Three Vintage erobert die Musikszene

Neues Vokal-Trio mit Sängerinnen aus Rankweil und Feldkirch ist musikalisch schon gut unterwegs und will sich etablieren.

RANKWEIL. Vor gut vier Jahren wurde das Charmonie Three-Vintage Vocal Trio durch reinen Zufall aus der Taufe gehoben. Die Rankweilerinnen Manuela Lins-Schubert und Birgit Vogelsberger und Friederike Graf aus Feldkirch haben sich durch die Freude am Singen und Spielen beim Musiktheater Vorarlberg kennengelernt. Die drei Pädagoginnen sind im Gesang zwar alle Laien aber mit großem Spaß und Ehrgeiz bei der Sache. Bei der Auswahl der Songs und Lieder wurde im perfekten Einklang aller drei Musiker auf Amateurebene eine sehr gute Harmonie festgestellt. Mit dem ehemaligen Mittelschul-Lehrer Gerard Mariani aus Rankweil fand das neue Trio einen ersten Mentor. Mariani unterstützte von Beginn an dieses Projekt, war bei allen Proben mit an Bord und schrieb eigene Arrangements. Bei den ersten Auftritten vor Publikum begleitete Mariani das Vocal-Trio. „Wir wollen Frauenpower und Charm in unserer Auswahl vor den Menschen transportieren. Versuchen den Songs unseren eigenen Touch zu geben“, sagt Friederike Graf. Die drei Frauen nehmen sich auch die Freiheit einem Lied eine zusätzliche Strophe oder einen neuen Text zu verpassen. Eigene Kompositionen wurden bereits auch schon präsentiert. Die Bandbreite der Lieder von Schlagern, Chansons erstreckt sich von den 20iger und 30iger Jahre bis in die Gegenwart. Am Piano begleitet der Musiker, Pädagoge und Allroundtalent Alfred Dünser die drei Sängerinnen. Die bisherigen Auftritte von Manuela Lins-Schubert, Birgit Vogelsberger und Friederike Graf können sich seit der Gründung durchaus sehen lassen. Neben dem Livekonzert im VogelfreiRAUM in Rankweil zählten Auftritte bei Lesungen in der Bücherei Sulz oder bei größeren Geburtstagsfeiern bislang zu den Highlights in der noch jungen Laufbahn vom Ensemble Charmonie Three Vintage. Am 7. Juli steht beim Tennisklub ESV Feldkirch ein großes Konzert des Trio auf dem Programm. In Hohenems im Nibelungenhort sind weitere Auftritte in Planung. „Die ersten Erfahrungen in der Musikbranche waren schon zufriedenstellend. Müssen in den nächsten Jahren noch mehr Routine bekommen und dazu braucht es viele Auftritte vor Publikum. Sind aber noch lange nicht am Höhepunkt angekommen“, fügt Friederike Graf abschließend hinzu.VN-TK