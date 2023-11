Charity mit Sonnenbrille und Strohhut

Die Fußacher Funkenbande sammelte beim Fußacher Herbstmarkt Spenden für den Verein Stunde des Herzens. Dabei spielten Sonnenbrillen und -hüte eine Rolle.

Auch in diesem Jahr zeigte sich das Wetter gnädig mit den Veranstaltenden, Mitwirkenden und Gästen des Fußacher Herbstmarktes am 26. Oktober 2023. Obgleich Aufbau und Eröffnung noch von Regen und Kälte geprägt waren, ließen es sich die „Funkar“ – die Fußacher Funkenbande – nicht nehmen, für behagliche Wärme zu sorgen. Dank einer Zeltüberdachung und mehreren mit Holz befeuerten Stehöfen wurde es gemütlich. Zusätzliche Wärme versprachen heiße Caipirinhas und Aperol, die von innen wärmten.

Doch dieses Jahr gab es eine Besonderheit: Die Funkenbande Fußach nutzte ihre Bekanntheit auf dem Herbstmarkt für karitative Zwecke. Sie unterstützten die Kinderhilfsorganisation „Stunde des Herzens“, die schwer kranken Kindern und deren Familien in Vorarlberg zur Seite steht. Mit dem Verkauf von FBF-Strohhüten und FBF-Sonnenbrillen für einen kleinen Betrag engagierten sich Besucher für den guten Zweck. Mitglieder der Funkenbande wanderten durch die Reihen, um Spenden zu sammeln, und steigerten so die Spendeneinnahmen beträchtlich.

Die beachtliche Summe von € 3.514,32 kommt Sara und Emily sowie ihren Familien zugute. Sara, elf Jahre alt, kämpft gegen einen Hirntumor und wird in Spezialkliniken in Essen und Innsbruck behandelt. Die fünfjährige Emily leidet an einer Gehirnfehlbildung, die ständige Hilfe erforderlich macht, ihr siebenjähriger Bruder David ist Autist.