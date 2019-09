Charity für Rollstuhltennis-Sportler

Basketballverein Lions möchte Thomas Flax Teilnahme an den Paralympics 2020 ermöglichen.

DORNBIRN Am Donnerstag, 19. September um 18.30 Uhr lädt der Basketballclub „Raiffeisen Dornbirn Lions“ zu seiner jährlichen Benefizveranstaltung in Burgl’s Reformkost ein. Den Erlös erhält Rollstuhltennis-Profi Thomas Flax, damit er an den Paralympics 2020 teilnehmen kann. Die Olympischen Spiele finden vom 25. August bis 6. September in Tokyo statt.