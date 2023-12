Chaos in Bregenzer Discount-Geschäft: "Dass es hier am Montagmorgen so aussieht, ist schon heftig!"

Ein beliebtes Discountgeschäft in Bregenz kam am Montagmorgen einem Schlachtfeld gleich, weil Kunden einfach alles am Boden liegen lassen und das Personal ganz offensichtlich an seine Grenzen brachte.

"Ich würde ja nichts sagen, wenn es am Samstagabend so aussehen würde. Dass es hier am Montagmorgen so aussieht, ist schon heftig", schreibt eine entsetzte VOL.AT-Leserin.