Chantal Dorn & Band bei Sommer.Lust

Mit ihrer Stimme, kraftvoll und dann wieder ganz gefühlvoll, begeisterte Chantal Dorn ihr Publikum.

Lustenau. Mit ihrer Teilnahme bei „The Voice of Germany“ brachte sich die charismatische Sängerin aus Bregenz in aller Munde. Geboren in Lustenau kehrte sie nun als bejubelte Künstlerin auf die Sommer.Lust Bühne am Kirchplatz zurück. Mit unverwechselbarer Stimme und einem charmanten Auftreten fiel es Chantal Dorn leicht, die Menge am Platz für sich einzunehmen.

Mit Interpretationen von Musikern wie Billy Paul, The Cure, Joe Cocker und Amy Winehouse, eigens auf die sympathische Sängerin zugeschnitten, ging es auf die Bühne und direkt in die Herzen der Zuhörer. Live on stage wurde Chantal von Vollblutmusikern begleitet, die ihr musikalisches Handwerk verstehen und sich selbst als die „slowakischen Teufel“ bezeichnen. Einen Abend lang hatte die Vollblutmusikerin Gelegenheit, den Fans in ihrem Heimatort ihr Können hautnah zu demonstrieren. An den Bars herrschte reges Treiben, dem Publikum wurde eine faszinierende Bühnenshow präsentiert, die der Sommer.Lust alle Ehre machte. Was der Jury bei The voice of Germany schon den Atem geraubt hatte, die außergewöhnliche Stimme aus dem Ländle, bezauberte an diesem Freitagabend die Besucher am Kirchplatz – eine Chantal Dorn in Bestform.