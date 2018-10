Change Summit 2018: Digital total - der alpine Lebensraum von morgen

Führende ExpertInnen des digitalen Wandels werden am 22. November in Hochgurgl die Zukunft vergegenwärtigen, im Rahmen eines multimedialen Newsformats Szenarien präsentieren und diskutieren.

Wie sich der Klimawandel auf Antarktis, Südsee und Alpengletscher auswirkt zeigt Stefan Gödde in seinem Film „Save the Ice“. Wie beeinflussen Klima-, Temperatur- und Wetterszenarien unseren Konsum und unsere Urlaubsentscheidungen tatsächlich? Welche Rolle spielen Daten und künstliche Intelligenz für unsere Kommunikation, wie verändert sich unser Gesundheitswesen, unser Freizeitverhalten? Welche Strategien verfolgen Google und Co. wirklich und wie verändert sich unsere Lebensweise und Wirtschaftsrealität?