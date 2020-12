Chancen für weiße Weihnachten stehen gut

Die vergangenen Jahre blieb der Wunsch nach weißen Weihnachten unerfüllt. Dieses Jahr deutet alles auf Schnee in der Heiligen Nacht hin.

Wie Günter Scheibenreif von ZAMG im Video erklärt, wird es dieses Jahr an den Weihnachtsfeiertagen schneien. Denn am 24. Dezember nähert sich eine markante Kaltfront, welche Neuschnee verspricht.

Erst Regen - dann Schnee

Aus dichten Wolken regnet es von Beginn an, zunächst liegt die Schneefallgrenze mit starkem bis stürmischem Wind noch bei 2000m oder sogar darüber. Sie sinkt aber am Abend bald unter 1500m, in der Heiligen Nacht schneit es dann bis in alle Niederungen.