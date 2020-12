Vorarlberg bekommt weiße Weihnachten

Am Heiligen Abend wird es zunehmend winterlich mit Schnee bis in tiefe Lagen. 

Das Wetter zu Weihnachten in Vorarlberg.

Mit westlicher Anströmung gelangt heute noch sehr milde Luft nach Vorarlberg, bevor in der kommenden Nacht eine Kaltfront wieder für Abkühlung sorgt. Am Weihnachts-Vormittag lassen die Regen- und Schneefälle nach oder klingen vorübergehend ganz ab, die Wolken lockern etwas auf. Am Nachmittag folgen von Nordwesten her weitere Regen- und Schneeschauer, wobei die Schneefallgrenze bis zum Abend auf 1000 bis 800 Meter sinkt.

Tiefstwerte: 4 bis 8 Grad

Höchstwerte: 5 bis 9 Grad.

Bergwetter für Weihnachten:

Am Donnerstag von Beginn an trüb, Berge im Nebel, bald beginnt es von Nordwesten her zu schneien, begleitet von kräftigem Wind. Bis in die Christnacht hinein ist mit Schneefall zu rechnen, der mitunter kräftig ausfallen kann. Die Temperaturen gehen stark zurück, Temperatur in 2000m: von anfangs 0 Grad auf -4 Grad, Höhenwind: stark aus Südwest bis West, bis zum Abend drehend auf Nordwest.

Aussichten für Freitag:

Am Christtag geht es winterlich weiter. Vom Hinterwald bis ins Montafon schneit es anhaltend leicht bis mäßig, sonst nur zeitweise. Im Rheintal und am Bodensee gibt es am Nachmittag längere trockene Phasen und ein paar Aufhellungen. Tiefstwerte: -3 bis 1 Grad, Höchstwerte: -1 bis 3 Grad.

Aussichten für Samstag:

Letzte Schneeschauer im Bergland klingen ab, die Sonne setzt sich gegen Nebel und Restwolken durch. Tiefstwerte: -8 bis -4 Grad, Höchstwerte: -2 bis 3 Grad.

Aussichten für Sonntag:

Nach einem kalten Tagesbeginn wird es mit auflebendem Föhn tagsüber wieder spürbar milder als an den Tagen davor. Hohe Wolken lassen nur zeitweiligen Sonnenschein zu.