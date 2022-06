Champions-League-Flair in Altach

Borussia Dortmund, der FC Valencia und der FC Villareal bestreiten Testspiele in der Cashpoint Arena in Altach.

In diesem Jahr kommt der deutsche Spitzenklub Borussia Dortmund kurz vor dem Pflichtspielstart gleich zweimal nach Altach und bestreitet internationale Testspiele gegen zwei spanische Traditionsclubs.

Dortmund vs. Valencia

Am 18. Juli (19:00 Uhr) testen die Dortmunder, welche seit vielen Jahren Stammgast in Altach sind, gegen den FC Valencia. Bei den Spaniern steht seit diesem Sommer niemand Geringerer als Weltmeister Gennaro Gattuso als Cheftrainer an der Seitenlinie.