Celtic Folk in der Remise Bludenz

Bludenz. Die nordirische Band CONNLA kommt am Freitag, 1. Juli. zur „Celtic Summer Night“.

Mit ihrem zeitgenössischem Irish Folk Crossover machen die Stars der Szene Halt in der Remise Bludenz.

Vor einigen Jahren waren sie die überraschende Entdeckung der jungen, irischen Szene. Heuer kommen sie zur „Celtic Summer Night“ in die Remise Bludenz. CONNLA aus Armagh und Derry in Nordirland gelten als eine der aufregendsten Bands im Irish Folk Crossover. Sie sind kreative und mutige Abenteurer auf dem Weg in die Zukunft des Irish Folk, den sie auf ihrem eigenen Weg durch die Musikstile der Welt nie aus den Augen verlieren.