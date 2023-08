Causa KHBG, "Bore Out" und Red Bull Dance Your Style

Am Freitag sind Gerald Fleisch, Daniela Tschallener und Joan-Mae Armenio zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Es geht um einen Millionenbetrug! Nach einer Razzia und mehreren Festnahmen gibt es im Skandal rund um den Siemens-KHBG-Skandal noch viele offene Fragen. Der Aufsichtsrat tagte am Freitagmorgen. In "Vorarlberg LIVE" spricht KHBG-Geschäftsführer Gerald Fleisch über das Ausmaß des Betrugs und welche Details bislang bekannt sind.

"Sich zu Tode langweilen" - was als Floskel bekannt ist, ist medizinisch durchaus bekannt. Psychotherapeutin Daniela Tschallener spricht mit Moderatorin Magdalena Raos über "Bore Out" und warum zu wenig Arbeit trotzdem zu Überforderung führen kann.

"Jomi" hat eine Wildcard für das RedBull Dance Your Style in Vienna bekommen. In "Vorarlberg LIVE" spricht sie über ihren Weg zur Wildcard und den Auftritt am 12. August.