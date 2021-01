Causa Josefsheim: Ermittlungen wegen Nötigung

Gegen den suspendierten Geschäftsführer des Sozialzentrums Josefsheim in Hörbranz wird wegen versuchter Nötigung ermittelt.

Wie am Wochenende berichtet, ist der Geschäftsführer des Sozialzentrums Josefheim in Hörbranz suspendiert worden. Es wurden schwerwiegende Anschuldigungen von Seiten mehrerer Mitarbeitenden erhoben, hieß es am Sonntag.