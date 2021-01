Hörbranzer Bürgermeister suspendiert Josefsheim-GF

Gegen den Geschäftsführer der Sozialzentrum Josefsheim Betriebs-GmbH wurden schwerwiegende Anschuldigungen von Seiten mehrerer Mitarbeitenden erhoben.

Anzeige ist eingebracht

Keine Bewohner betroffen

Gleichzeitig versichert er, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sozialzentrums gut gehe und dass nach heutigem Wissensstand niemand von ihnen betroffen bzw. in irgendeiner Form zu Schaden gekommen sei. Auch der reibungslose Betrieb des Seniorenheims sei sichergestellt, wie Kresser betont: „Wir stehen in Kontakt mit der zuständigen Fachabteilung des Landes und haben bereits als interimistische Geschäftsführung ein höchst kompetentes Zweier-Team mit viel Erfahrung eingesetzt: Gemeinderat Josef Berkmann, ehemaliger Geschäftsführer des Sozialzentrums, und Gemeinderätin Mag. (FH) Katrin Flatz, studierte Betriebswirtin. Ich danke den beiden, dass sie in dieser Situation keine Minute gezögert haben, Verantwortung für unser Sozialzentrum zu übernehmen.“