Casus Circus begeistert Publikum

Das Freudenhaus Lustenau lud zur Circus Premiere.

Die fünfköpfige Circustheatergruppe aus Australien gab sich erstmals in Österreich die Ehre und bescherte dem Freudenhaus gleich zum Auftakt einen Besucheransturm. Nahezu 1000 begeisterte Besucher strömten an drei Abenden ins neue Freudenhaus und erlebten Circuskunst vom Feinsten. Körperkunst par excellence, mit einer Leichtigkeit vollbracht, dazu ein fantastischer Soundtrack – die sympathischen Akrobaten eroberten die Herzen der Zuschauer im Sturm und sorgten mit ihrer poetisch-tänzerischen Performance „Driftwood“ für tosenden Applaus.

Spannend, außergewöhnlich und abwechslungsreich geht es bereits diese Woche im Freudenhaus weiter: Kabarettist Peter Klien kommt nach Lustenau, die Vorarlberger Stickereiwirtschaft feiert ihr 150-jähriges Jubiläum an mehreren Abenden im Freudenhaus, am Donnerstag z.B. mit einer Lesung von Johannes Rhomberg und Musik des Sutr-Egli-Jazzgeräts. Am Freitag gastiert Roland Neuwirth & das radio.string.quartet auf der Freudenhausbühne bevor diese am Samstag den weltbesten Akkordeonisten von „Samurai Accordion“ gehört.