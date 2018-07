Cashpoint-Arena erstrahlt in Gelb-Schwarz - Dortmund im Anmarsch

Jedes Jahr gastiert Borussia Dortmund in der Altacher Cashpoint-Arena. Im Test gegen Stade Rennes erstrahlt das Stadion in Gelb-Schwarz.

Borussia Dortmund erspielte sich in der abgelaufenen Saison den 4. Platz in der deutschen Fußball-Bundesliga. Mit dem Schweizer Lucien Favre wurde vor wenigen Wochen ein neuer Cheftrainer bestellt. Gegner des BVB ist mit Stade Rennais F.C. ein namhafter französischer Klub, der sich in der vergangenen Ligue 1-Saison den fünften Platz sicherte und so in die UEFA Europa League einzog.