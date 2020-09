Cashpoint Arena bereit für Saisonstart

Rechtzeitig zum Start in die neue Bundesligasaison sitzen in der Altacher Fußballarena alle Fans wieder im Trockenen.

Altach. Mit dem Start in die neue Bundesliga Saison werden erstmals auch wieder Zuschauer in der Cashpoint Arena zugelassen sein. Für deren Komfort und Sicherheit wurde in den letzten Wochen in und um die Altacher Arena noch fleißig gearbeitet.

Neue Klappsitze auf Fantribüne und Gästesektor

Nachdem im Frühjahr die Dach-Membran der Nordtribüne in Folge des Sturm-Tiefs „Sabine“ zerstört wurde, musste das Dach an dieser Stelle vollständig erneuert werden. Vergangene Woche wurde dazu das neue Dach geliefert und mit der Montage begonnen. Somit werden rechtzeitig zum Saisonstart wieder alle SCRA Fans in der Cashpoint Arena im Trockenen sitzen. In weiterer Folge wurden, da in der kommenden Herbstsaison ausschließlich Sitzplätze erlaubt sind, sowohl auf der Fohrenburger Fantribüne als auch im Gästesektor neue Klappsitze montiert. Somit steht einem erfolgreichen Heimspielauftakt des SCR Altach am 12. September gegen Hartberg nichts mehr im Wege.

Umfangreiches Sicherheitskonzept in der Arena