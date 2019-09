Carsharing ist die Alternative zum eigenen Auto

CARUSO stellt für seine Mitglieder Fahrzeuge zu attraktiven Bedingungen bereit.

Dornbirn. In der Vorarlberg MOBILWoche ist es besonders einfach, bis 8. September Mobilitätssysteme wie Bus und Bahn kennenzulernen und auch weniger Bekanntes wie das Carsharing auszuprobieren. In Dornbirn lädt dazu das CARUSO Team direkt zur Zentrale in Rhombergs Fabrik, Färbergasse 17b, bis einschließlich Freitag, 7. September um 12 Uhr ein.