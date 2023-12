carla Weihnachtsaktion: Gratis-Bekleidung für Kinder bis zehn Jahre

Gerade vor Weihnachten drückt die finanzielle Not viele Vorarlberger Familien besonders stark.

carla – ein soziales Unternehmen der Caritas – ermöglicht deshalb auch heuer in den Stores in Bludenz und Altach Familien mit GIS-Gebührenbefreiung oder Faircard, gratis für ihre Kinder einzukaufen. Damit für alle Familien in Vorarlberg Weihnachten wird!

„Bereits im vergangenen Jahr war die Aktion ein voller Erfolg, denn die Kosten zur Lebenshaltung bringen viele Familien in Vorarlberg derzeit finanziell enorm unter Druck“, beschreibt die Fachbereichsleiterin Arbeit & Qualifizierung der Caritas, Karoline Mätzler. „Wir erleben in den Geschäften jeden Tag, wie dringend gerade Familien Bedarf an günstiger Bekleidung speziell für ihre Kinder haben.“

So funktioniert´s: