Carl Lampert zu Ehren gesungen

Verschiedene Chöre trugen in der Pfarrkirche Göfis das Carl Lampert Lied vor.

GÖFIS Das Carl Lampert Lied wurde nach Worten des seligen Carl Lampert von Ulrich Troy getextet und erhielt seine Melodie von Isabella Fink. Am 13. November 2017 wurde es in Gedenken an Lamperts Todestag von der Männerschola Göfis uraufgeführt. Natürlich wurde es zur landesweiten Carl Lampert Woche auch in der Pfarrkirche Göfis von verschiedenen Chören vorgetragen und gemeinsam mit dem Publikum gesungen.