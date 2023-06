Caritasdirektor Walter Schmolly zur geplanten Verschärfung des EU-Asylrechts:

„Geplante Verschärfung des Asylrechts ist inakzeptabel und wird das Problem und die humanitäre Aufgabe Europas nicht lösen!“

„Dieser Plan blendet wesentliche Aspekte aus, ohne die eine sachliche, gerechte und menschliche Lösung nicht möglich ist“, so Caritasdirektor Walter Schmolly. Er nennt dabei zwei Punkte: „Erstens: Das Problem der Migration nach Europa lässt sich nicht an der europäischen Außengrenze lösen, sondern muss an der Wurzel angegangen werden. Zwischenzeitlich ist die am stärksten zunehmende Fluchtursache, dass durch den Klimawandel die Existenzgrundlagen von Familien zerstört werden und sie deshalb ihre Heimat verlassen müssen. Verursacht wird dieser Klimawandel aber nicht in Afrika, sondern in weit höherem Maße in Europa. Klimagerechtigkeit würde bedeuten, dass die verursachenden Länder partnerschaftlich jene Länder unterstützen, in denen die Folgen des Klimawandels Menschen in die Flucht treiben. Dazu sind viele europäische Länder aber nicht bereit. Dadurch verstoßen sie nicht nur gegen Anstand und Gerechtigkeit, sondern sie befeuern in den Herkunftsländern die Migration, die sie dann an der europäischen Außengrenze bekämpfen wollen.“