Caritas SummerSchool – Motiviert ins neue Schuljahr

Nach der Schule ist vor der Schule! Und wenn die Lerncafé-Kids voll motiviert ins neue Schuljahr gestartet sind,

Es war eine bunte Schüler*innen-Gruppe mit unterschiedlichsten Nationalitäten, die sich in den letzten drei Ferienwochen in der Caritas SummerSchool zusammengefunden haben, um sich auf das neue Schuljahr vorzubereiten. „Das besondere an der SummerSchool ist das individuell auf die einzelnen Schüler*innen abgestimmte Lernprogramm sowie die begleitenden Aktivitäten, die vom Malprojekt über den Besuch in der Inatura bis hin zum Musizieren reichten“, erzählt Stellenleiterin Bea Bröll von dem erfolgreichen Konzept.