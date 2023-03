Caritas-Suchtfachstelle als Anker in stürmischen Zeiten

Bludenz. Die Suchtfachstelle Bludenz bietet neben allgemeiner Beratung und Information zum Thema Sucht auch Unterstützung für Betroffene und Angehörige.

Täglich ein Feierabend-Bier oder ein Gläschen Rotwein zum Essen: Wann ist es Genuss und wann spricht man von Sucht? „Es ist schwierig, eine Grenze zwischen Genuss und Sucht zu ziehen, da der Verlauf grundsätzlich schleichend und sehr trügerisch ist“, sagt die Fachbereichsleiterin Sucharbeit der Caritas, Monika Chromy. Einen deutlichen Hinweis für eine Alkoholsucht stellen zum Beispiel Heimlichkeiten, Herunterspielen der konsumierten Menge, Kontrollverlust und die Vernachlässigung wichtiger Lebensbereiche dar. „Alkoholismus ist eine Krankheit, die sich über eine lange Zeit hinweg verdrängen lässt. Das Drama der Krankheit spitzt sich aber dennoch unaufhörlich zu“, so die Caritas-Mitarbeiterin.

In den Suchtfachstellen im ganzen Land – unter anderem in Bludenz – erhalten suchtkranke Menschen, Angehörige und auch Außenstehende allgemeine Beratung und Information zum Thema. Die Mitarbeiter*innen bieten Begleitung und Unterstützung auf dem Weg, suchtfrei zu werden sowie Unterstützung für Angehörige von suchtgefährdeten oder suchtkranken Menschen. Weitere Angebote sind psychotherapeutische Gespräche, Beratung und Psychotherapie bei Essstörungen sowie die direkte und persönliche Weitervermittlung an die richtigen Fachstellen, wenn es um illegalen Drogenkonsum geht.