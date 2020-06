Caritas sucht Zivildiener

Junge Männer, die in ihrem Zivildienst Erfahrungen im Sozialbereich sammeln möchten, sind bei der Caritas Vorarlberg genau richtig. Mit Starttermin September 2020, Jänner und Mai 2021 gibt es noch freie Stellen.

Bundesheer oder Zivildienst – Für David war die Entscheidung von Anfang an klar. Er absolvierte seinen Zivildienst in der Werkstätte Bludenz und der Wohngemeinschaft Vinzenz. Seine Aufgaben waren vielfältig, manchmal auch herausfordernd - gerade auch während der Corona-Pandemie. Er packte dort an, wo seine Unterstützung gebraucht wurde und übernahm anfallende Arbeiten im Haus. „Diese Zeit als Zivildiener hat mich sehr positiv geprägt“, so der junge Mann.