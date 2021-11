Caritas: Noch stärker vor Ort in Bludenz

Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, die Suchtfachstelle, der carla Store in der Klarenbrunnstraße – die Caritas ist in Bludenz mit verschiedenen Angeboten regional gut verortet.

Sie brauchen Hilfe? Sie wollen helfen? Die neu eingerichtete Stelle im zweiten Stock der früheren Musikschule will einerseits Anlaufstelle für Menschen in einer sozialen oder materiellen Not sein, gleichzeitig freut sich das Team über Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten und so andere unterstützen und begleiten wollen. „Es geht dabei immer um Hilfe – für jene, die Hilfe brauchen und jene, die helfen möchten. Und das Ganze unter einem Dach“, beschreibt Christian Beiser, Stellenleiter Existenz&Wohnen die Bündelung der Kapazitäten.