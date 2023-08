Caritas: Klasse Schulstart für alle Kinder

Für rund 58.000 Schülerinnen und Schüler in Vorarlberg beginnt am 11. September das Schuljahr 2023/24.

Chancengerechtigkeit für alle Kinder zu schaffen – dieses Anliegen unterstützt die Caritas Vorarlberg auf vielfältige Weise mit Beratung, Lernunterstützung, materieller Hilfe und Hilfe vor Ort in der Familie.

Die Caritas engagiert sich seit Jahren zum Schulstart für Familien: „Wenn ein Kind die Schule gut schafft und für die Entfaltung seiner Begabungen nützen kann, dann ist damit die Basis für ein eigenständiges, chancenreiches Leben gelegt. Als Caritas setzen wir alles daran, dass das wirklich für jedes Kind möglich ist. Es beginnt am ersten Schultag. Jedes Kind in Vorarlberg soll einen unbesorgten, klasse Schulstart haben“, so Caritasdirektor Walter Schmolly zur besonderen Motivation, gerade zum Schulstart öffentlich verstärkt auf die verschiedenen Unterstützungsangebote hinzuweisen.

„Der Schulstart ist für viele Eltern sehr herausfordernd, weil viele außerordentliche Kosten zu bewältigen sind, die sie an ihre finanziellen Grenzen bringen“, beschreibt Christian Beiser, Leiter der Beratungsstelle Existenz&Wohnen die Situation von Familien mit kleineren Haushaltsbudgets. Schreibsachen, Bücher, Schultaschen und Turnsachen – der finanzielle Aufwand kann sich bei Familien schnell auf mehrere hundert Euro belaufen. Und egal, wie oft sie jeden Euro vor dem Ausgeben umdrehen: Die Anzahl der Hilfesuchenden an den Beratungsstellen Existenz&Wohnen bestätigt, dass viele Menschen mit ihren Einnahmen schlicht kein Auslangen mehr finden: „Heuer hatten wir im ersten Halbjahr 200 Anfragen mehr als im vergangenen Jahr“, berichtet Christian Beiser von über 2.100 Hilfesuchenden allein an seiner Stelle. Jede*r vierte Klient*in hatte dabei das erste Mal Kontakt mit der Beratungsstelle.

Wirksame Unterstützung

In einem ersten Schritt machen sich die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle in einem Gespräch ein Bild von der finanziellen Gesamtsituation und erarbeiten gemeinsam mit den betroffenen Familien, wie ihre finanzielle Situation langfristig verbessert werden kann. „Dabei können wir oft durch die Beratung auf Unterstützungsangebote hinweisen, die schnell Druck aus der Situation nehmen. Oftmals sind Menschen auch mit dem Ausfüllen der entsprechenden Anträge überfordert, auch hier unterstützt mein Team.“

Kinder in ihrem Aufwachsen begleiten

Am Beispiel der elfjährigen Polina wird deutlich, wie wertvoll und wichtig die Arbeit der 15 Caritas-Lerncafés ist: Ihre Familie musste vor einem Jahr aus der Ukraine nach Vorarlberg flüchten, erzählt die Oberländerin in beachtlich gutem Deutsch. „Im Lerncafé kann ich nachfragen, wenn ich in der Schule etwas nicht verstanden habe.“ Polina hat sich auch in ihrer neuen Heimat als absolute Einser-Schülerin entpuppt und wechselt im Herbst ans Gymnasium.

Als wertvolle Starthilfe für das kommende Schuljahr entwickelte sich in den vergangenen Jahren die SummerSchool der Caritas Lerncafés. Das für die Schüler*innen kostenlose Angebot, bietet auch Kindern aus einkommensschwachen Familien die Chance, sich gut auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. Die Nachfrage auf das Angebot ist gegenüber dem letzten Jahr wiederum deutlich gestiegen.

Wenn Familien mehrfach gefordert sind …

Auch die Familienhilfe der Caritas muss zu Schulbeginn in mehr Familien unterstützen, um die Lebenssituation zu stabilisieren. „Es braucht gerade bei kinderreichen Familien eine gewisse Zeit, bis sich der Alltag einspielt“, sagt Angelika Ott, Leiterin der Caritas Familienhilfe und erzählt dabei das Beispiel einer Familie mit vier Kindern: „Eines der Kinder hat eine Beeinträchtigung mit entsprechend hohem Pflegebedarf. Aber auch für die Geschwisterkinder ist es wichtig, dass ihre Eltern am ersten Schul-, beziehungsweise Kindergartentag mit dabei sind.“ Hier ist die Familienhilfe unterstützend in der Familie tätig.

Aktion „Schulstartklar!“

Für Haushalte mit Sozialhilfe startet die Caritas österreichweit gemeinsam mit der Volkshilfe die Aktion „Schulstartklar!“. Familien, die diese Hilfe in Anspruch nehmen können, haben bereits einen Brief erhalten, in dem sie über das Projekt informiert wurden. Pro Schüler erhalten sie einen Gutschein im Wert von 150 Euro, den sie wiederum für Schulartikel einlösen können. Allgemeine Informationen zu dieser Aktion sind übrigens unter www.schulstartklar.at abrufbar.

Darüber hinaus macht eine Vielzahl von Spender*innen in Vorarlberg möglich, dass auch über 400 geflüchtete Kinder zum Schulanfang ein Schulstartpaket erhalten.

Es muss nicht immer neu sein

Und wer beim Einkauf nachhaltig agieren möchte, findet in den carla Shops in Feldkirch und Dornbirn, im carla Möslepark sowie im carla Store in Bludenz tolle Schnäppchen für die coolen Kids. In Altach und Bludenz sind zudem Schreibtische, Schultaschen und vieles mehr in guter Qualität zum günstigen Preis erhältlich. Übrigens Menschen mit einer GIS-Befreiung und Faircard-Besitzer*innen bekommen in allen cara-Shops und Stores zusätzlich 40 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment.

Kontakte in der Caritas Vorarlberg

Familienhilfe: T 05522/200-1043 (Unterland), T. 05522/200-1049 (Oberland)

Beratungsstelle Existenz & Wohnen: T 05522/200-1700, E beratung@caritas.at

Caritas Lerncafé

T 05522/200-4040

www.caritas-vorarlberg.at