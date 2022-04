Caritas´ Jugend auf der Dornbirner Messe

Schau! auf die Dornbirner Messe und vor allem Schau! in Halle 8 – der Halle für junge Leute und alle, die junggeblieben sind! Hier finden Besucher*innen nämlich die youngCaritas und die Caritas Lerncafés bei Stand Nr. 25. Für Action und Spaß ist dort gesorgt! Schau! vorbei von 7. bis 10. April 2022.

Keine Sorge! Bei Stand 25 wird nicht gelernt oder für eine Prüfung gebüffelt! Es werden auch keine Workshops abgehalten oder Lernmaterialien verteilt. Die Lerncafés der Caritas Vorarlberg haben sich gemeinsam mit der youngCaritas ein buntes und ziemlich cooles Angebot für die Besucher*innen überlegt und freuen sich, dieses ab 7. April in Halle 8 präsentieren zu können. „In Anlehnung an die aktuelle Kinderträume-Ausstellung der Lerncafés haben wir uns überlegt, wie wir unsere Besucherinnen und Besucher auf der Messe zum Träumen bringen können, ohne dass sie dabei einschlafen“, lacht Sabine Fulterer, Leiterin der youngCaritas Vorarlberg.

Allzu viel wird nicht verraten, was es beim Stand Nr. 25 zu entdecken und zu erleben gibt. Aber wer zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, was ein „Candy Crabber“ ist, sollte sich ein Besuch in der jungen Halle nicht entgehen lassen.