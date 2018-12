Caritas: Hilfe auch an Feiertagen

Auch an Weihnachten stehen die Türen der Caritas Vorarlberg für Menschen in Not offen.

Die Caritas Vorarlberg ist auch über die Weihnachtsfeiertage für Menschen da, die kurzfristig Hilfe und Unterstützung benötigen. Folgenden Stellen sind daher geöffnet:

Die Notschlafstelle in Feldkirch (Jahnplatz 4, T 05522-200 1200) hat an allen Samstagen und Sonntagen sowie an den Feiertagen (25. und 26. Dezember und 1. Jänner) rund um die Uhr geöffnet, an den Werktagen ist sie von 16.30 bis 11 Uhr am nächsten Tag geöffnet.

Das Caritas-Center in Feldkirch (Reichsstraße 173; gegenüber Bahnhof, Zugang Reichsstraße, T 05522-200 1700) hat – ausgenommen Montag, 24. Dezember – an allen Werktagen von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Außenstelle Dornbirn bleibt am 27. Dezember und 3. Jänner geschlossen. Für die Außenstelle Bludenz gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Das Caritas-Café in Feldkirch (Wohlwendstr. 1, T 05522-200 1570, cafe@caritas.at ) veranstaltet am 24. Dezember von 8.30 bis 14 Uhr eine Weihnachtsfeier für die BesucherInnen. Das Caritas-Café ist an Werktagen von Montag bis Freitag von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. An Silvester, 31. Dezember, sowie an den Samstagen, 29. Dezember, und 5 Jänner, ist das Caritas-Café von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.