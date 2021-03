Caritas Haussammlung: Corona-sicher, um Notfälle aufzufangen

Seit jeher ist die Haussammlung der Caritas ein wichtiges Beispiel für wirksamen gesellschaftlichen Zusammenhalt.

„Hilfe beginnt immer mit einem ersten Schritt auf die Menschen zu. Den mache ich gerne, damit wir Notfälle besser auffangen.“ So wie diese Haussammlerin machen sich in den kommenden Tagen und Wochen rund 800 Freiwillige in den Pfarren auf den Weg. Das gemeinsame Ziel: Menschen in Vorarlberg, die in eine Notsituation geraten sind, wirksam zu helfen. „Wir leben in herausfordernden Zeiten. Um die Corona-Krise zu meistern, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt entscheidend. Vorarlberg zeichnet sich dabei einmal mehr als Land aus, in dem die Solidarität unter den Menschen groß ist: Menschen, die von der aktuellen Krisensituation weniger betroffen sind, helfen jenen, die in Not geraten sind. Die Caritas darf ein Stück weit Vermittlerin sein zwischen Menschen in Not und jenen, die helfen möchten“, sieht Caritasdirektor Walter Schmolly die Haussammlung als starkes Zeichen des gesellschaftliche Miteinanders in Zeiten der Pandemie.