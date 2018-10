Caritas hat neue Kommunikationschefin

Die Caritas bekommt mit Hildegard Aichberger eine neue Kommunikationschefin.

Die bisherige Nachhaltigkeitsverantwortliche im ORF folgt mit 1. November in dieser Funktion Angelika Simma-Wallinger, teilte die römisch-katholische Hilfsorganisation am Montag in einer Aussendung mit. Man freue sich, eine sehr erfahrene Kommunikatorin gewonnen zu haben, meinte Caritas-Präsident Michael Landau.Die promovierte BOKU-Absolventin Aichberger, die unter anderem in Schottland studiert hatte, war unter anderem für nachhaltigkeitsrelevante Projekte im ORF zuständig. Ihre Vorgängerin bei der Caritas, Simma-Wallinger, wird künftig in ihrer Heimat Vorarlberg Hochschullehrerin für Mediengestaltung an der Fachhochschule Vorarlberg und in der strategischen Kommunikationsberatung tätig sein. Sie war seit 2015 Kommunikationschefin der Caritas.