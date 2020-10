Caritas bietet kostenlose Energiesparchecks

Der Herbst zieht ins Land und hatte einen Wetterumschwung im Gepäck, die schönen Sommertage sind gezählt. Mit dem kalten und nassen Wetter fallen die Temperaturen.

Nicht alle Menschen haben auf Grund ihrer Einkommenssituation die Möglichkeit, energiesparendere Waschmaschinen oder Kühlschränke zu erwerben. „Ausgaben für Strom, Heizung und Wasser sind oft ein großer Ausgabeposten im Haushalts-budget. Steigende Kosten bringen viele Familien in Vorarlberg finanziell an ihre Belastungsgrenze“, weiß Projektkoordinatorin Andrea Wüstner.

Der kostenlose Energiesparcheck, den die Caritas Vorarlberg gemeinsam mit den Kooperationspartnern Illwerke/VKW seit Jahren anbietet, hilft Haushalten mit kleinem Einkommen den Stromverbrauch zu senken und bares Geld zu sparen. Freiwillige, die für diese Aufgabe speziell geschult wurden, beraten direkt vor Ort und bringen kostenlose Stromsparartikel mit. „2019 wurden 106 Haushalte energietechnisch beraten. Insgesamt haben wir 726 Energiesparartikel im Zuge der 214 Energie-beratungen an unsere KlientInnen kostenlos weitergegeben“, so Andrea Wüstner weiter. „Wir unterstützen Haushalte bei Bedarf mit einem Paket Energiesparartikel von LED-Lampen bis hin zu wassersparenden Duschköpfen. So kann das Haushaltsbudget entlastet und die Lebensqualität erhöht werden“, so die Caritasmitarbeiterin weiter. „Für uns ist es wichtig, dass unser Angebot der kostenlosen Energiesparchecks einkommensschwache Haushalte erreicht. Und wir möchten mit diesem Angebot eine nachhaltigere Verhaltensveränderung bewirken.“