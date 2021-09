Carina Huber: "Kids haben den Drang zum Tanzen"

Die Dance Hall Bühnentanzschule Götzis begrüßt viele ganz junge Kinder in den Kursen.

GÖTZIS. Sehr viel los war bei der 15. Auflage im Tag der offenen Tür vom Dance Hall der Bühnentanzschule im Götzner Garnmarkt. Zwei Tage vor dem traditionellen Kursstarthaben die beiden Verantwortlichen Alfredo Karl und Carina Huber die Bevölkerung von den Kummenberggemeinden dazu eingeladen, Geschmack am Tanzsport zu erleben. Das mehrstündige Event war sehr gut besucht und viele Menschen wollten sich noch erkundigen und informieren. „Es ist ein wahrer Boom im Gang. Speziell die Kids ab vier Jahren zeigen großes Interesse den Tanzsport zu erlernen. Die verschiedensten Kurse sind schon gut gebucht, Neueinsteiger sind aber jederzeit willkommen“, sagt Dance Hall Mitverantwortliche Carina Huber. Der Move&Fitness Kurs für Frauen und Männer wöchentlich am Montag vormittag ab 9 Uhr wurde neu ins Programm aufgenommen und findet einen großen Anklang. Das reichhaltige Angebot an Kursen ist sehr abwechslungsreich. Die Ausbildung an Klassisches Ballett, Jazz Dance, Street Dance, Moderner Tanz, Break Dance, Hip-Hop, Pilates und Modern Lyrical kann im Dance Hall in Götzis von den tanzbegeisterten Menschen begonnen werden. Mit zwanzig Teilnehmern nahm die Götzner Bühnentanzschule an den österreichischen Titelkämpfen Dance Star Austria in Zell am See teil. Mit mehr als zehn Edelmetallen, davon sechs Goldmedaillen, war die Götzner Tanzschule der mit Abstand erfolgreichste Klub Österreichs. Informationen zu den Kursen unter www.dance-hall.at. VN-TK