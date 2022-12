Carcoustics schließt Produktionsstandort Klaus

Der Grund dafür liege im Preisdruck aufgrund der rasant steigenden Rohmaterial- und Energiepreise sowie der steigenden Personalkosten. Dies führe zu fehlenden Folgeaufträgen für den Produktionsstandort Klaus. Die noch verbleibenden Serienaufträge werde man deshalb zu den Carcoustics-Werken in Senec und Wroclaw verlagern. Von diesem Schritt und der Schließung des Produktionswerkes seien rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Klaus in den Bereichen Produktion und produktionsnahe Verwaltung betroffen.