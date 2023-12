Carabinieri setzen in Italien ersten Hunde-Roboter ein

Er kann Türen öffnen, Bomben entfernen und chemische Stoffe erkennen: Der erste Hunde-Roboter ist jetzt bei den italienischen Carabinieri im Einsatz.

"Der Roboter wird über ein Tablet aus einer Entfernung von bis zu 150 Metern gesteuert und kann sich auch in unwegsamen Gebieten bewegen, die von normalen Fahrzeugen nicht befahren werden kann. "Saetta" (Blitz) heißt der Roboter in Anspielung auf das Symbol, das auf den Seitentüren von Carabinieri-Fahrzeugen zu sehen ist.

Was der Roboter-Hund kann

Rom. Anstelle von spezialisiertem Militärpersonal kann "Saetta" in gefährlicheren Situationen eingesetzt werden, wobei seine starken Mobilitätsfähigkeiten wie das Hinauf- und Hinuntersteigen von Treppen, das autonome Öffnen von Türen und das Entfernen von Hindernissen genutzt werden kann, teilten die Carabinieri mit. Der Hunde-Roboter ist in der Lage, mithilfe fortschrittlicher Laser- und Wärmeerkennungssysteme Standorte zu kartieren, die Präsenz von Bedrohungen zu markieren und mithilfe spezieller Instrumente die geringsten Spuren von Sprengstoffen sowie chemischen und radiologischen Stoffen zu erkennen.

"Saetta" kann mit seinem Roboterarm gefährliches Material entfernen, darunter auch große, nicht explodierte Feuerwerkskörper, die vor allem in der Silvesternacht die Sicherheit der Bürger in städtischen Gebieten gefährden. Er ist auch in der Lage, Militärpersonal, das nicht in der Lage ist, seine Ausrüstung zu benutzen, mit neuem Material zu versorgen.