Cannabis gegen Schmerzen und das Raiffeisen-Ergebnis

Am Mittwoch begrüßt Moderatorin Magdalena Raos den Vorstandsboss der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Michael Alge und den Hypnose- und Schmerztherapeut Dr. Alfred Witzmann in der Sendung von "Vorarlberg LIVE".

Am Dienstag präsentierte die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg die Zahlen des Geschäftsjahres 2022. Die Bank verzeichnete ein positives Ergebnis, ein Plus bei Spareinlagen und Kreditvergaben sowie eine starke Eigenkapitalsituation. Obwohl es einige Herausforderungen gäbe, wie die Leistbarkeit von Wohnraum oder die Inflation, zeige man sich zuversichtlich und erwarte eine gute Entwicklung im laufenden Jahr, sagt der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg Michael Alge im Vorfeld seines Besuchs am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE".