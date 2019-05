Canadi hat beste Chancen, neuer Nürnberg-Trainer zu werden

Bundesligist Nürnberg ist seit gestern offiziell auf Trainersuche. Der ehemalige Altach-Erfolgstrainer Damir Canadi gilt in deutschen Medien als Top-Kandidat auf den freien Trainersessel.

Canadi ist auf Jobsuche

Der Wiener ist zur Zeit auf Jobsuche. Canadi hatte unlängst bekannt gegeben, seinen Klub, den griechischen Erstligisten Atromitos Athen, per Saisonende zu verlassen. Mit dem kleinen Verein konnte Canadi zuletzt zwei Mal in Folge sensationell einen internationalen Startplatz erreichen, weswegen er zwischenzeitlich sogar als Teamchef Griechenlands im Gespräch war (als Nachfolger des Deutschen Michael Skibbe). Bei Rapid noch klar gescheitert, hat sich der österreichische Trainer in den letzten zwei Jahren international einen guten Namen gemacht. Es wurde gemunkelt, dass Canadi deswegen Griechenland verlässt, weil der 1. FC Nürnberg ihn haben will.