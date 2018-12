Campingplatz Dornbirn: Spatenstich ist erfolgt

Mit dem Spatenstich wurden die Arbeiten für den neuen Campingplatz in der Enz in Dornbirn offiziell gestartet.

In den aktuellen Campingführern wurde der Dornbirner Campingplatz in der Enz gegenüber der Karrenseilbahn nicht mehr gelistet. Das hatte vor allem mit der in die Jahre gekommenen Infrastruktur zu tun – Camper haben mittlerweile höhere Ansprüche. Dennoch verzeichnet der Dornbirner Campingplatz jährlich immerhin noch rund 6000 Nächtigungen.