Campingplatz Doren: Vorarlberger Behörde stoppt Bauarbeiten

Doren - Der Campingplatz in Doren wurde, wie bereits berichtet, abgebrochen. Die Bezirkshauptmannschaft hat kürzlich illegale Erdbewegungen untersagt.

Der Campinplatz in Doren hat seit geraumer Zeit einen neuen Besitzer. Wie bereits berichtet, mussten die Dauercamper im Frühling den Campingplatz in Doren räumen. Der neue Besitzer will einen neuen Campinplatz errichten. Der neue Eigentümer hat die alte Campingplatzeinrichtungen abgebrochen und die Flächen geebnet. Dies ist soweit auch rechtlich erlaubt.