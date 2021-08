Camping-Abenteuer für die kleinen Admiraner

Die Nachwuchskicker des SC Admira Dornbirn erlebten spannende Tage im Feriencamp.

Dornbirn. „Willkommen beim Admira-Nachwuchscamp-Abenteuer!“, hieß es vergangenes Wochenende auf der Sportanlage im Rohrbach. Drei Tage lang standen die Admira Dornbirn-Kinder sowie ganz viel Spaß, Sport und geselliges Miteinander im Mittelpunkt. Nach der langen Corona-Durststrecke in der Training, Turniere und gemeinsamer Fußballspaß viel zu kurz kamen, war die Freude dementsprechend doppelt so groß. „Nachdem einige Eltern gefragt hatten, ob wir nicht wieder einmal so ein Camp veranstalten könnten, war für uns schnell klar, wir müssen das heuer unbedingt wieder auf die Beine stellen“, erklärte Nachwuchstrainer und Initiator Leopold Arnus. Gesagt getan. Alle U7 bis U10-Trainer ( Jürgen Stadelmann, Rene Loacker, Roman Hopfner, Corinna Amort, Leonie Winkler und Mitch Peer ) und auch Eltern und Sponsoren ließen nicht lange bitten, um den kleinen Nachwuchsfußballern ein paar unbeschwerte und unvergessliche Tage zu bescheren.

Los ging es am Freitag mit dem Zeltaufbau und einem gemeinsamen Training. Im Anschluss wurden die hungrigen Sportler vom Schnitzelbär kulinarisch versorgt und der Abend fand natürlich stilgerecht einen sportlichen Ausklang mit einem echten Fußballhochkaräter – zusammen verfolgte man am Bildschirm das Bundesligaauftaktspiel FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Um 23.00 Uhr hieß es dann Sperrstunde – zumindest für den Nachwuchs, um fit in den nächsten Tag zu starten. Dort erwartete die „Campierer“ dann vor dem Frühstück, das von den Eltern organisiert wurde, Frühsport an der Dornbirner Ach.