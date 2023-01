Caffi geht weg, aber der Goalie kommt wieder

Die Pioneers Vorarlberg müssen bis Saisonende auf den Torhüter verzichten.

Die BEMER Pioneers Vorarlberger können mit Alex Caffi die erste Vertragsverlängerung bekanntgeben. Der gebürtige Italiener bleibt im Kader der Pioneers und wird somit auch in der kommenden Saison in der ICE Hockey League zwischen den Pfosten stehen.



In den verbleibenden Spielen der laufenden Saison, müssen die Pioneers jedoch auf die Dienste von Alex Caffi verzichten. Er wird per ersten Februar bis zum Ende der Saison 2022/2023 in die Schweiz zum EHC Visp in die Suisse League wechseln. Die Pioneers Verantwortlichen wollten Alex diese Chance nicht verwehren und haben die Freigabe für den Wechsel erteilt.



Die Walliser liegen in der zweithöchsten Schweizer Liga am fünften Tabellenplatz und haben sich bereits fix für das Play Off qualifiziert. Durchaus möglich das Alex Caffi im weiteren Saisonverlauf auf einen ehemaligen Teamkameraden trifft, schnürt doch Jakob Stukel als Topscorer für den EHC Basel die Schlittschuhe.