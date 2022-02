Café LE.NA öffnet wieder

Frühlingserwachen im Café LE.NA im Zäwas in Bludenz. Gemeinsam mit der Pfarre Hl. Kreuz Bludenz lädt die PfarrCaritas zum Begegnungscafé am Mittwoch, 2. März. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Gemeinsam Messe feiern, Kaffee trinken, Kontakte knüpfen und ins Gespräch kommen. Am Aschermittwoch, 2. März, im Anschluss an die Messfeier um 9 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Bludenz, findet von 9.30 bis 11 Uhr ein Begegnungscafé im Zäwas statt. Ab 11 Uhr gibt es im Zäwas auch eine Fastensuppe. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Café LE.NA wieder öffnen dürfen“, erzählt Caritas-Koordinator Thomas Hebenstreit.