Café LE.NA in Bludenz

Gemeinsam mit der Pfarre Heilig Kreuz Bludenz lädt die PfarrCaritas zum ersten Begegnungscafé im neuen Jahr am Mittwoch, 17. Jänner. Beginn ist um 9.30 Uhr im Zäwas.

„Es sind die tollen Begegnungen und Gespräche im Café LE.NA, die mich jedes Mal aufs Neue bereichern und beglücken.“ Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas möchte die gemeinsamen Vormittage nicht mehr missen. Und so sind die Termine für das Café LE.NA auch schon fixiert. Am Mittwoch, 17. Jänner, startet das Café LE.NA ins neue Jahr. Nach der Messfeier um 9 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Bludenz, gibt es von 9.30 bis 11 Uhr die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und gemütlichen Zusammensein. Für einen Impulsvortrag unter dem Titel „Begegnung mit dem Apostel Paulus“ konnte Pater Guido Kobiec gewonnen werden. „Im Café LE.NA sind alle willkommen, die einen feinen Vormittag mit anderen verbringen möchten“, freuen sich die beiden Organisatoren Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas und Thomas Folie von der Pfarre Heilig Kreuz auf zahlreiche Besucher*innen.