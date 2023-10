Café LE.NA in Bludenz

Gemeinsam mit der Pfarre Hl. Kreuz Bludenz lädt die PfarrCaritas zum Begegnungscafé am Mittwoch, 25. Oktober. Beginn ist um 9.30 Uhr.

Gemeinsam Messe feiern, Kaffee trinken, Kontakte knüpfen, ins Gespräch kommen und sich inspirieren lassen. Am Mittwoch, 25. Oktober, im Anschluss an die Messfeier um 9 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche in Bludenz, findet von 9.30 bis 11 Uhr ein Begegnungscafé im Zäwas statt. Für einen Impulsvortrag konnte Caritasseelsorger Wilfried Blum gewonnen werden. Unter dem Titel „Gib ihnen die ewige Ruhe“ macht er sich Gedanken zum christlichen Begräbnis und gibt Anregungen.