Café Feurstein soll bleiben: Ausschreibung in Kürze

Die Stadt Feldkirch hat nach einem Vorstoß der Feldkircher NEOS zum Thema Café Feurstein am Freitag bekannt gegeben, dass eine Ausschreibung zur Weiterführung des Cafés in Kürze vorliegen wird.

Ausschreibung in Vorbereitung

„Davon kann aber, wenn man genau hinsieht“, so Matt weiter, „keine Rede sein. Die Stadt hat sich zu keinem Zeitpunkt gegen einen Cafébetrieb gewehrt, muss aber gerade bei so einer Schlüsselimmobilie wie dem Haus Schlossergasse 1 ihrer Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber gerecht werden und daher Besonnenheit vor Aktionismus stellen.“ Mittlerweile stehe nun nach einem weiteren Gespräch mit dem Bundesdenkmalamt fest, dass eine Ausschreibung, die sich an potenzielle Pächter und Pächterinnen bzw. BetreiberInnen richtet und die konkret eine Weiterführung als Café vorsieht, in den nächsten Tagen erfolgen wird, so die Stadt Feldkirch.