Cafè als Laufsteg

Am Freitag verwandelte sich das renommierte „La Cafè“ in der Bregenzer Kaiserstrasse in einen Catwalk der Extraklasse, als die neuesten Trends der aktuellen Herbst- undWinterkollektionen in Form einer Modeschau präsentiert wurden.

Als Laufsteg diente dabei das Café selbst: vom oberen Stockwerk über den Innenflur bis in die beiden Gastgärten. Die Besucher wurden in eine Welt der Eleganz und Stils entführt, als die Models das Café betraten und die neuesten Kreationen vorführten.

Kulinarische Köstlichkeiten

Dazwischen verwöhnten die Mitarbeiter des La Cafè mit Süßspeisen, herzhaften Flammkuchen und hochwertigen Kaffeespezialitäten. später ließen die Gäste den Abend beim Aperitifs und Musik ausklingen.

Die Veranstaltung im La Cafè erwies sich nicht nur als ein modisches Highlight, sondern auch als soziales Ereignis, bei dem Modebegeisterte aus der Region und darüber hinaus zusammenkamen, um die kommenden Trends in entspannter, stilvoller Café-Atmosphäre zu entdecken. Unter den zahlreichen Gästen sah man Bürgermeister Michael Ritsch, Silvia Pflegerl, Christian und Lisi Pircher, Carmen Tagwerker, Elisabeth Sabo, Stefan Riedmann, Nora Bürcher, Andrea Egger, Sandra Ruetz und viele andere Modebegeisterte.