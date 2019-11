„Cäcilienmesse“ von Gounod zum Patrozinium

Mit einem Festgottesdienst feiert die Pfarre St. Martin am kommenden Sonntag ihr Patrozinium.

Dornbirn. Am kommenden Sonntag, 10. November 2019, feiert die Pfarre St. Martin in Dornbirn ihr Patrozinium. Bei der Festmesse um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin kommt aus diesem Anlass die „Cäcilienmesse“ für Soli, Chor und Orchester von Charles Gounod (1818-1893) zur Aufführung. Unter der Leitung von Rudolf Berchtel wirken mit: Sabine Winter, Sopran, Jan Petryka, Tenor, Johannes Schwendinger, Bass, Wolfgang Pichler, Orgel, sowie Chor und Orchester von St. Martin.