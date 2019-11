Cäcilienkonzert im Löwensaal

Der Gedenktag der Hl. Cäcilia (Patronin der Kirchenmusik) naht und die Bürgermusik bittet zum Konzert.

Hohenems. Schon der Name lädt ein, zu hören und zu verweilen: die Klangschmiede. Aus Anlass des Cäcilien-Gedenktages, lädt die Bürgermusik Hohenems an zwei Abenden zum Konzert in den Löwensaal. Nachdem die Nachwuchsmusiker der Klangschmiede gebührend zum Entree aufspielen, werden die Musiker der Bürgermusik dies mit einem fulminanten Konzertprogramm fortführen. Unter Leitung von Andreas Gamper werden Walzer, Jaques Offenbachs Overtüre und der Venezianische Marsch von Gaetano Faiani einen Vulkan der Genüsse auslösen.