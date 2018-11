Cäcilienkonzert der Bürgermusik Hohenems

Hohenems. Am Samstag, dem 17. November 19.30 Uhr und Sonntag, dem 18. November 17.00Uhr lädt die Bürgermusik Hohenems zu ihrem traditionellen Cäcilienkonzert in den Löwensaal.

Unter der versierten Leitung des Dirigenten Andreas Gamper gelangen sowohl klassische als auch international erfolgreiche Musikstücke zur Aufführung. Neben dem „Preludio alla Scherzo“ wird auch Carl Michael Zierers Konzertwalzer „Wiener Bürger“ zum Besten gegeben. Ein Höhepunkt des Abends wird zweifellos Giuseppe Verdis „Nabucco“, in einem Arrangement von Franco Cesarini bilden. „Visit to George Gershwin“, „The Beatles“ oder Michael Jackson´s „King of Pop“, sind weitere Glanzstücke dieses Konzertabends. Eröffnet wird der Melodienreigen von der Klangschmiede der BM Hohenems unter ihrem Kapellmeister Stefan Mathis mit so interessanten Titeln wie „The Hunchback of Notre Dame“, „Perfect“ und dem temperamentvollen südamerikanischen Hit „Brazil“. Eine Ehrung erhält Paul Mathis für 40 Jahre bei der Bürgermusik Hohenems.