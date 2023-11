Cäciliakonzert der Harmoniemusik begeisterte das Publikum

Volles Haus für die Sonnenberger Harmoniemusik Nüziders und die Jugendkapelle Nüziders am späten Sonntagnachmittag im örtlichen Sonnenbergsaal

„Die Blasmusikkunst in Nüziders sucht ihresgleichen”, schwärmte die Bezirksschriftführerin des Vorarlberger Blasmusikverbandes, Daniela Vonbun, nach dem Cäciliakonzert der Sonnenberger Harmoniemusik (SHM) Nüziders. Kapellmeister Helmut Schuler habe das am späten Sonntagnachmittag durchgeführte Konzert der SHM mit dem Titel „Wie die Zeit vergeht” wieder einmal phänomenal zusammengestellt. Die Nüziger Musikantinnen und Musikanten hätten es herausragend vorgetragen. „Dass in der Gemeinde jedes Jahr die Latte höher gelegt wird, zeigte auch die Uraufführung des Marsches ,In Arte Voluptas’, welchen Helmut eigens komponiert hatte.“