Busverbindungen in Lustenau sind unzureichend

Benachteiligt sind Hasenfeld und Wiesenrain. Auch Anbindung vom Zentrum zu Zügen ins Oberland ist ungenügend.

Lustenau. Wer soll das bezahlen? Um diese Frage dreht sich so manche Entscheidung und auch die, ob und wann mehr Busse eingesetzt werden. Lustenaus Bewohnerinnen und Bewohner sind vielfach als Alltagsradler unterwegs, um rasch, bequem und umweltfreundlich zum Ziel zu gelangen. Zusätzlich benötigen sie innerorts und als Zubringer zu den Bahnhöfen Lustenau, Hohenems und darüber hinaus, gute Busverbindungen. Diese sind jedoch für eine Gemeinde mit mehr als 23.000 Einwohnern unzureichend.

Über mangelnde ÖV Anbindungen beklagen sich Bewohner im Gebiet Hasenfeld/Wiesenrain. „Wir fühlen uns abseits von ausreichenden und gut funktionierenden Busverbindungen“, sagt Bettina Alge, Mutter von drei Kindern. Zwei der Kinder legen für den Besuch der Musikschule und des Schwimmunterrichts weite Distanzen zurück. „Zum Glück gibt es noch den Anrufbus, den wir nützen können. Der muss unbedingt bleiben“, betont sie und setzt darauf, Kinder von Anfang an an eine Mobilität ohne Auto zu gewöhnen.

„Ich bin glücklich, dass ich gleich vier Bushaltestellen in der Nähe habe“, berichtet die Radlerin Elke Fitz, Mutter von zwei Kindern. Aber: „Das Problem ist die Bahnanbindung in Hohenems, da muss es mindestens einen Halbstundentakt beim Buszubringer geben, auch am Wochenende“.

Die Verbindungen von Lustenau ins Oberland bezeichnet auch eine überzeugte Nutzerin des ÖV, die von Feldkirch hierher übersiedelt ist, als schlecht. „Vor allem am Wochenende besuche ich mit Freunden gern Veranstaltungen in Feldkirch. Eine stündliche Verbindung von Lustenau nach Hohenems ist geradezu absurd. Wir sind ja nicht in Ebnit oder Dafins“, sagt sie lachend. Entsprechend problematisch ist auch die Rückfahrt vom Oberland, selbst vom Theater in Bregenz sei das oft schwierig. Die Neo-Lustenauerin besitzt bewusst kein Auto und will beweisen, dass der ÖV eine gute Alternative ist. Da sie auf rasche Verbesserungen hofft, will sie derzeit namentlich nicht genannt werden.

Wo liegen die Probleme

Auf Anfrage der VN-Heimat bestätigt Manfred Hagen von der Grünen Verkehrsgruppe diese Probleme des Öffentlichen Verkehrs in Lustenau, speziell in den südlichen Ortsteilen. „Grundsätzlich ist das Angebot in den Schwachlastzeiten für heutige Verhältnisse ungenügend. Jedes kleine Dorf, das an der Bahnlinie der S1 liegt, hat ein besseres ÖV Angebot“, sagt er über die Verbindung Lustenau-Oberland. Vom Wiesenrain direkt nach Dornbirn verkehrt die Linie 351 im Stundentakt (mit Zusatzbussen am Morgen). Das ist kein ausreichendes Angebot. Die Buslinien 50 und 52 nach Dornbirn könnten über die Haltestelle Engel erreicht werden. Es gibt aber keine schlanken Anschlüsse vom Hasenfeld. Die „Alternative“ sind lange Umsteigezeiten oder lange Fußwege.