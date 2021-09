Bushido: So geht es seinem 'Sorgenkind'

Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erwarten Drillinge. Einem der drei Ungeborenen ging es kurzzeitig jedoch gar nicht gut.

all

all

self

self

Weiterhin in Sorge

Gegenüber RTL verriet die Schwester von Musikerin Sarah Connor: "Der Zustand des 'Sorgenkindes' hat sich medizinisch stabilisiert. Wir sind jedoch weiterhin in Sorge und beten, dass wir in den nächsten Wochen drei gesunde Mädchen in den Armen halten können."